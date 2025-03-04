Хотел разрядить обстановку. Вэнс предлагал Зеленскому разговор наедине после ссоры с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ссора в Белом доме началась из-за того, что президента Украины Владимира Зеленского вывел из равновесия ответ Вэнса на вопрос одного из журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Я думаю, что было просто определенное ощущение - не хватало уважения. Было определенное чувство собственного достоинства", - сказал Вэнс.

По его словам, во время встречи в Белом доме он объяснил важность привлечения дипломатии для прекращения войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, когда Зеленский спросил, может ли он присоединиться к этому.

В ответ на это Зеленский спросил у Венса о какой дипломатии он говорит.

"Я говорю о такой дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны. Я думаю, что это неуважение с вашей стороны - приходить в Овальный кабинет и пытаться решать это перед американскими СМИ... Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту", - ответил Вэнс.

После этого Вэнс упрекнул Зеленского за неблагодарность за американскую помощь и спросил, поблагодарил ли он хоть раз во время их встречи.

Уже в интервью Fox News вице-президент США отметил, что пытался разрядить ситуацию и предлагал Трампу провести разговор с Зеленским наедине, на что президент США ответил:

"Нет, на самом деле, я больше не хочу разговаривать наедине. Я хочу провести этот разговор публично, чтобы американский народ увидел".

Ссора Трампа и Зеленского

Стоит напомнить, что недавно президент США Дональд Трамп отметился скандальными заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

А уже на прошлой неделе между Зеленским и Трампом произошла ссора во время их встречи в Белом доме. После этого президент США обвинил президента Украины в том, что тот якобы "не хочет мира".