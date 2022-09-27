Хотів приєднатися до "кадировців". На Черкащині затримали прихильника окупантів

Служба безпеки затримала на Черкащині прихильника Росії, який виправдовував агресію ворога та планував приєднатися до чеченського загону Росгвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Фото: затримання прихильника російської агресії (ssu.gov.ua)
Зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкащини під виглядом переселенця.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали мешканця Ужгорода, який у мережі виправдовував злочини російських окупантів на території України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.