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Хотел присоединиться к "кадыровцам". В Черкасской области задержали сторонника оккупантов

Фото: в Черкасской области СБУ задержала сторонника оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала в Черкасской области сторонника России, который оправдывал агрессию врага и планировал присоединиться к чеченскому отряду Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Фото: задержание сторонника российской агрессии (ssu.gov.ua)

Злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца. П

Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Ужгорода, который в сети оправдывал преступления российских оккупантов на территории Украины.

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