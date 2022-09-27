Хотел присоединиться к "кадыровцам". В Черкасской области задержали сторонника оккупантов

Служба безопасности задержала в Черкасской области сторонника России, который оправдывал агрессию врага и планировал присоединиться к чеченскому отряду Росгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Фото: задержание сторонника российской агрессии (ssu.gov.ua)
Злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца. П
Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Ужгорода, который в сети оправдывал преступления российских оккупантов на территории Украины.
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