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Хотел "переманить" украинских пилотов на сторону РФ: житель Бердянска получил подозрение

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 14:33
Хотел "переманить" украинских пилотов на сторону РФ: житель Бердянска получил подозрение Фото: житель Бердянска хотел переманить украинских пилотов на сторону РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрразведка Службы безопасности разоблачила жителя Бердянска, который является военным пилотом в отставке, на сборе персональных данных украинских летчиков, чтобы завербовать их на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозреваемый в начале полномасштабной агрессии РФ дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС России, с которым ранее учился в училище летчиков.

Хотел &quot;переманить&quot; украинских пилотов на сторону РФ: житель Бердянска получил подозрение

Мужчина предложил оккупанту свою помощь в войне против Украины.

Установлено, что предатель готовил списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ.

Прежде всего, захватчиков интересовали специалисты с практическим опытом управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.

Отмечается, что эти сведения оккупанты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу РФ.

Для сбора персональных данных подозреваемый обзванивал бывших сокурсников и "в темную" расспрашивал у них "нужные" данные, в том числе дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На данный момент фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории юга Украины. Однако правоохранители проводят комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который для срыва украинского контрнаступления хотел подорвать железную дорогу в Днепропетровской области.

Кроме того, недавно правоохранители задержали вражеского информатора, который хотел сорвать контрудары Сил обороны под Бахмутом.

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Служба безопасности Украины Бердянск
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