Хотів навести авіабомби на базу бійців ГУР. СБУ затримала зрадника у Харкові

Що сталось

Затриманий намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен". Для здійснення атаки росіяни планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Для наведення удару зрадник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки та передав йому координати.

Коригувальника було затримано у його ж помешканні. Зокрема було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нових ударів росіян. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі", - додає СБУ.

Окрім обходу території міста, затриманий також "втемну" випитував у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру необхідну йому інформацію.

Фото: СБУ затримала зрадника, який хотів навести ракети на базу спецпризначенців ГУР (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Йому загрожує 8 років тюрми.