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Хотел навести авиабомбы на базу бойцов ГУР. СБУ задержала предателя в Харькове

Фото: СБУ задержала предателя, который хотел навести ракеты на базу бойцов ГУР (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харькове корректировщика. Задержанный планировал навести вражеские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки (ГУР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

Задержанный пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен". Для осуществления атаки россияне планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500. Для наведения удара предатель вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты. 

Корректировщик был задержан в его же доме. В частности были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новых ударов россиян. У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом. 

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии", - добавляет СБУ. 

Кроме обхода территории города, задержанный также "втемную" выспрашивал у клиентов местного торгово-развлекательного центра необходимую ему информацию. 

 

Фото: СБУ задержала предателя, который хотел навести ракеты на базу бойцов ГУР (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности. 

Ему грозит 8 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время разоблачила агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области. Среди задержанных бывший депутат районного совета Херсона.

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