Хотел навести авиабомбы на базу бойцов ГУР. СБУ задержала предателя в Харькове

Что случилось

Задержанный пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен". Для осуществления атаки россияне планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500. Для наведения удара предатель вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты.

Корректировщик был задержан в его же доме. В частности были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новых ударов россиян. У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии", - добавляет СБУ.

Кроме обхода территории города, задержанный также "втемную" выспрашивал у клиентов местного торгово-развлекательного центра необходимую ему информацию.

Фото: СБУ задержала предателя, который хотел навести ракеты на базу бойцов ГУР (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности.

Ему грозит 8 лет тюрьмы.