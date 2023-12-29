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Хотів дати хабар. ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони

Фото: ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР у Telegram.

"Співробітники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному з керівників Головного слідчого управління ДБР", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, хабар бізнесмен пропонував за повернення майна, яке було вилучено у підконтрольних йому компаній.

У Бюро нагадують, що кілька місяців тому відкрили кримінальну справу за фактом оборудок із закупівлею одягу та білизни для українських військових. Компанії підозрюваного бізнесмена виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд гривень.

Слідство встановило, що виконували оборонні замовлення підконтрольні бізнесменові компанії, які не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання одягу для потреб Міністерства оборони України. Така ситуація призвела до збитків на 1,2 млрд гривень та зриву поставок.

Підприємства не виконали 6 контрактів. Але водночас замовники отримали кошти як за повне виконання зобов'язань. Перевіряється причетність до оборудок колишніх чиновників Міноборони.

Наразі вирішується питання про підозру для бізнесмена, а також обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Скандали із закупівлями для військових

Нагадаємо, українське Міністерство оборони за час війни вже неодноразово потрапляло у скандали щодо закупівлі продуктів, одягу та озброєння для військових.

Зокрема, нещодавно Служба безпеки України затримала у Києві керівника одного з Головних управлінь Міноборони.

Він, ймовірно, організував схему майже півтора мільярда гривень із закупівлями артилерійських снарядів для українських захисників.

 

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