Хотел дать взятку. ГБР задержало одного из самых больших поставщиков Минобороны

"Сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагавшего 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР", - сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, взятку бизнесмен предлагал за возвращение имущества, которое было изъято у подконтрольных ему компаний.

В Бюро напоминают, что несколько месяцев назад открыли уголовное дело по факту оборудок с закупкой одежды и белья для украинских военных. Компании подозреваемого бизнесмена выиграли 23 тендера на поставки одежды на более 1,5 млрд гривен.

Следствие установило, что выполняли оборонные заказы подконтрольные бизнесмену компании, которые не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения одежды для нужд Министерства обороны Украины. Такая ситуация привела к ущербу на 1,2 млрд гривен и срыву поставок.

Компании не выполнили 6 контрактов. Но, в то же время, заказчики получили средства как за полное выполнение обязательств. Проверяется причастность к оборудкам бывших чиновников Минобороны.

Сейчас решается вопрос о подозрении для бизнесмена, а также избрании ему меры пресечения в виде ареста. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Скандалы с закупками для военных

Напомним, украинское Министерство обороны за время войны уже неоднократно попадало в скандалы в вопросе закупок продуктов, одежды и вооружения для военных.

В частности, недавно Служба безопасности Украины задержала в Киеве руководителя одного из Главных управлений Минобороны.

Он, вероятно, организовал схему на почти полтора миллиарда гривен с закупками артиллерийских снарядов для украинских защитников.