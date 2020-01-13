Если вы хотите, чтобы министр воровал - дайте ему маленькую зарплату, - политолог

фото: деньги (Укринформ)

Если чиновники будут получать по 100-200 тысяч грн, государство сохранит миллионы

Традиционно украинские чиновники получали по несколько тысяч гривен и, как правило, воровали миллионами. Поэтому, если чиновники будут получать по 100-200 тысяч грн, но при этом в стране станет меньше коммерческих схем - государство сохранит десятки, а то и сотни миллионов. Об этом на своий странице Facebook заявил политический эксперт и журналист Тарас Семенюк, комментируя информацию о дополнительных премиях работникам Кабинета министров Украины.

"Никому не нравится слышать об увеличении зарплат топ-чиновников, занимающих министерские должности. И мне в том числе. Но, если вы хотите, чтобы любой министр воровал - дайте ему низкую зарплату. Когда речь идет об увеличении зарплат чиновников, это всегда болезненное и непопулярное решение", - считает Тарас Семенюк.

Эксперт также отметил, что заработная плата высших должностных лиц должна быть адекватна профессионализму и защите национальных интересов.

"С одной стороны, мы хотим видеть у власти профессионалов, образованных и опытных людей. С другой стороны, требуем, чтобы они выполняли свои обязательства и защищали национальные интересы в обмен на зарплату просто рабочего. Причем эти люди отвечают за распределение многотысячных финансовых потоков. Видимо, в этом заключается главный диссонанс. Бесплатный сыр - только в мышеловке", - подчеркивает Семенюк.

По мнению эксперта, повышение зарплат министров до уровня конкурентных - действенный инструмент для борьбы с коррупцией и построения эффективной системы управления страной. Причем, как считает Тарас Семенюк, тот топ-чиновник, который соглашается работать за оклад 5-10 тыс. грн должен вызывать настороженность.

"Традиционно украинские чиновники получали по несколько тысяч и при этом воровали миллионами. Обычно им не нужна была высокая зарплата. Зачем, если есть дополнительный доход в виде откатов и комиссионных. Если сейчас мы понимаем, что министры будут получать по 100-200 тысяч, но при этом краж реально не будет - государство сохранит десятки, а то и сотни миллионов. а если эти деньги еще и будут использовать с умом, то мы будем иметь больше шансов, что что-то все же начнет меняться. Второго пути нет", - отметил Семенюк.

При этом, эксперт считает, что сравнивать зарплаты европейских и украинских чиновников некорректно и не актуально.

"Мы живем в украинских реалиях и нужно с ними считаться. Конечно, сейчас экономику Украины нельзя сравнивать с экономикой Германии и даже Польши, и первый вывод, который надо сделать - нужно экономить. Это правда - нужно: на количестве чиновников, на количестве помощников, но точно не в качестве кадров, иначе такая экономия будет иметь обратный эффект", - отметил Тарас Семенюк.