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Якщо ви хочете, щоб міністр крав - дайте йому низьку зарплату, - політолог

Новини » Політика     13.01.2020 - 22:07
Якщо ви хочете, щоб міністр крав - дайте йому низьку зарплату, - політолог
Фото: гроші (Укрінформ)

Якщо чиновники будуть отримувати по 100-200 тисяч грн, держава збереже мільйони

Традиційно українські чиновники отримували по кілька тисяч гривень та, як правило, крали мільйонами. Тому, якщо високопосадовці будуть отримувати по 100-200 тисяч грн, але при цьому в країні стане менше комерційних схем - держава збереже десятки, а то й сотні мільйонів. Про це на своій сторінці Facebook заявив політичний експерт та журналіст Тарас Семенюк, коментуючи інформацію щодо додаткових премій працівникам Кабінету міністрів України.

"Нікому не подобається чути про збільшення зарплат топ-чиновників, які займають міністерські посади. І мені в тому числі. Але, якщо ви хочете, щоб будь-який міністр крав - дайте йому низьку зарплату. Коли мова йде про збільшення зарплат чиновників, це завжди хворобливе і непопулярне рішення", - вважає Тарас Семенюк.

Експерт також наголосив, що заробітна плата вищих посадових осіб повинна бути адекватна професіоналізму і захисту національних інтересів.

"З одного боку, ми прагнемо бачити при владі професіоналів, освічених і досвідчених людей. З іншого, вимагаємо, щоб вони виконували свої зобов'язання і боронили національні інтереси в обмін на зарплатню просто робочого. При чому ці люди відповідають за розподіл багатотисячних фінансових потоків. Мабуть, в цьому полягає головний дисонанс. Безкоштовний сир - тільки в мишоловці", - підкреслює Семенюк.

На думку експерта, підвищення зарплат міністрів до рівня конкурентних - дієвий інструмент для боротьби з корупцією та побудови ефективної системи управління країною. Причому, як вважає Тарас Семенюк, той топ-чиновник, який погоджується працювати за оклад 5-10 тис. гривень повинен викликати настороженість.

"Традиційно українські чиновники отримували по кілька тисяч і при цьому крали мільйонами. Звичайно їм була не треба висока зарплата. Навіщо, якщо є додатковий дохід у вигляді відкатів і комісійних. Якщо зараз ми розуміємо, що міністри будуть отримувати по 100-200 тисяч, але при цьому крадіжок реально не буде - держава збереже десятки, а то й сотні мільйонів. А якщо ці гроші ще й будуть використовувати з розумом, то ми маємо великі шанси, що щось все ж таки почне змінюватися. Другого шляху немає", - відмітив Семенюк.

При цьому, експерт вважає, що порівнювати зарплати європейських і українських чиновників некоректно і не актуально.

"Ми живемо в українських реалії й потрібно з ними рахуватися. Звичайно, зараз економіку України не можна порівнювати з економікою Німеччини і навіть Польщі, і перший висновок, який треба зробити - потрібно економити. Це правда - потрібно: на кількості чиновників, на кількості помічників, але точно не в якості кадрів, інакше така економія буде мати зворотний ефект", - зазначив Тарас Семенюк.

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