Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на 17-й Международной конференции в Батуми.

"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины выразил уверенность, что уменьшение территорий Украины, Молдовы и Грузии - это временное явление. "Мы знаем точно, что это временно, но насколько временно - во многом зависит от вас, уважаемые европейцы", - добавил глава государства.

"Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Грузии, Молдове европейских перспектив, как государствам, которые разделяют общие ценности", - отметил он.