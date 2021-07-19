Ми хочемо, щоб територія ЄС стала більшою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив за розширення території ЄС коштом входження в нього України, Молдови та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на 17-й Міжнародній конференції Батумі.

"Ми хочемо, щоб територія Євросоюзу стала більше і через цей вибір території трьох наших країн, на жаль, стали менше", - сказав Зеленський.

При цьому президент України висловив упевненість, що зменшення територій України, Молдови та Грузії - це тимчасове явище. "Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово - багато в чому залежить від вас, шановні європейці", - додав глава держави.

"Доказом того, що нашим країнам є місце в європейському майбутньому, на мій погляд, може стати надання Україні, Грузії, Молдові європейських перспектив, як державам, які поділяють спільні цінності", - зазначив він.