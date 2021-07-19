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Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, - Зеленский

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Батуми, Понедельник 19 июля 2021 15:00
Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на 17-й Международной конференции в Батуми.

"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины выразил уверенность, что уменьшение территорий Украины, Молдовы и Грузии - это временное явление. "Мы знаем точно, что это временно, но насколько временно - во многом зависит от вас, уважаемые европейцы", - добавил глава государства.

"Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Грузии, Молдове европейских перспектив, как государствам, которые разделяют общие ценности", - отметил он.

Напомним, сегодня, 19 июля, в Грузии проходит 17-я Батумская международная конференция. Участие в ней, кроме Владимира Зеленского, принимают президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Республики Молдова Майя Санду и Европейского совета Шарль Мишель.

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