Мы хотим мира, однако Украина должна защищаться, - Драги

Украина должна продолжать защищаться от российских захватчиков. Необходимо избрать тот мир, в котором нуждается наш народ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
"В Ирпене я почувствовал ужас и надежду, надежду на восстановление и на будущее. Мы здесь сегодня для этого, чтобы помочь Украине восстановить ее будущее. Мы хотим мира, но Украина должна защищать себя, и именно Украина должна избрать тот мир, который она хочет, тот, который она считает приемлемым для своего народа. Только так можно достичь прочного мира", - заявил Драги во время пресс-конференции лидеров ЕС в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским
Напомним, РБК-Украина писало о том, что до Киева приехали с визитом Шольц, Макрон и Драги. Из соображений безопасности, точная дата визита накануне не анонсировалась.
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