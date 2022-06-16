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Мы хотим мира, однако Украина должна защищаться, - Драги

Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна продолжать защищаться от российских захватчиков. Необходимо избрать тот мир, в котором нуждается наш народ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"В Ирпене я почувствовал ужас и надежду, надежду на восстановление и на будущее. Мы здесь сегодня для этого, чтобы помочь Украине восстановить ее будущее. Мы хотим мира, но Украина должна защищать себя, и именно Украина должна избрать тот мир, который она хочет, тот, который она считает приемлемым для своего народа. Только так можно достичь прочного мира", - заявил Драги во время пресс-конференции лидеров ЕС в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским

Напомним, РБК-Украина писало о том, что до Киева приехали с визитом Шольц, Макрон и Драги. Из соображений безопасности, точная дата визита накануне не анонсировалась.

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