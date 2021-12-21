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Хотим четкой временной перспективы в 2022 году: Зеленский о членстве Украины в НАТО

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима четкая временная перспектива от НАТО относительно вступления в Альяснс. Он отметил, что страна стремится ее получить в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи...Мы стремимся как можно скорее получить очень четкую временную перспективу от НАТО. И хотим ее получить в 2022 году", - сказал Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский также заявил, что Украина вступит в НАТО, когда Альянс поймет, что она может сделать его сильнее.

Добавим, глава государства подчеркнул, что именно Россия подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО, когда оккупировала Крым и часть Донбасса в 2014 году.

Отметим, президент Литвы предупредил Россию, что своими действиями Россия пытается давить на Украину. Так она создает угрозу тесных связей Украины с ЕС и НАТО.

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