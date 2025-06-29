"Хотіли все знести і забудувати". Чому на Подолі в Києві багато закинутих будівель

В історичному районі Києва, на Подолі, безліч закинутих напівзруйнованих будіель. Тривалий час було будівельне лоббі, через яке будинки занепадали, потім їх викуповували, а ділянки забудовували. По частині будівель невідомо, хто їхні власники.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів краєзнавець і керівник Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" Роман Маленков.
За його словами, одна з проблем в тому, що на Подолі багато будіівель, які невідомо кому належать. З частиною власників немає жодного зв’язку, дехто взагалі виїхав за кордон.
"Ми взяли на роботу фахівця-історика, який буде робити базу по проблемних об'єктах. Будуть піднімати документацію, а далі – налагоджувати комунікацію з тими власниками. А може, їм цей будинок не треба і вони погодяться його продати нижче ринкової ціни", – каже Маленков.
Більшість власників хочуть дешевше продати об’єкт за помірну ціну, неа вкладатися в реставрацію – вона обходиться значно дорожче. А ще дорожче буде його знести, почати щось будувати, а будівництво зупинять судовим рішенням.
Часто буває: будівлі зносять, починають зводити нові об’єкти, а незаконне будівництво зупиняють суди.
"Ми плануємо створити окрему базу недобудов, бо наразі навіть точної кількості таких об’єктів немає. Орієнтовно можна сказати, що не менше чверті Подолу займають закинуті, недобудовані або напівзруйновані споруди. Буває й таке, що в документах значиться будівля, а на місці – порожня ділянка", – додає директор заповідника.
Тривалий час домінувало будівельне лобі, зацікавлене в тому, щоб довести будівлі до аварійного стану, знести їх і звести на їхньому місці нове. Це величезні гроші. Все робилося тихо, непомітно для громадськості. Багато забудовників мислять у дусі 90-х – дуже прямолінійно. Вони визнають лише одну модель: зруйнувати старе й побудувати велике нове, зазначає Маленков.
"Хто заморочується реставрацією? В країні майже немає архітекторів-реставраторів, бо такого ніхто не замовляє. Але зараз оці недобуди зупинені через порушення. На Подолі також багато ділянок просто закинуті, де нічого немає і ростуть бур'яни. Там за принципами тактичного урбанізму, коли запускають невеликі точкові зміни, можна зробити багато скверів, і це не буде дорого", – додає фахівець.
Пропонуємо також почитати, як забудовували Київ і чому радянська епоха стала катастрофою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.