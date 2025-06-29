"Хотели все снести и застроить". Почему на Подоле в Киеве много заброшенных зданий

По его словам, одна из проблем в том, что на Подоле много зданий, которые неизвестно кому принадлежат. С частью владельцев нет никакой связи, некоторые вообще выехали за границу.

"Мы взяли на работу специалиста-историка, который будет делать базу по проблемным объектам. Будут поднимать документацию, а дальше – налаживать коммуникацию с теми владельцами. А может, им этот дом не нужен и они согласятся его продать ниже рыночной цены", – говорит Маленков.

Большинство владельцев хотят дешевле продать объект за умеренную цену, нежели вкладываться в реставрацию – она обходится значительно дороже. А еще дороже будет его снести, начать что-то строить, а строительство остановят судебным решением.

Часто бывает: здания сносят, начинают возводить новые объекты, а незаконное строительство останавливают суды.

Заброшенное здание 19 века рядом с Андреевским спуском, где уже несколько раз был пожар (фото: РБК-Украина)

"Мы планируем создать отдельную базу недостроев, потому что сейчас даже точного количества таких объектов нет. Ориентировочно можно сказать, что не менее четверти Подола занимают заброшенные, недостроенные или полуразрушенные сооружения. Бывает и такое, что в документах значится здание, а на месте – пустой участок", – добавляет директор заповедника.

Долгое время доминировало строительное лобби, заинтересованное в том, чтобы довести здания до аварийного состояния, снести их и возвести на их месте новое. Это огромные деньги. Все делалось тихо, незаметно для общественности. Многие застройщики мыслят в духе 90-х - очень прямолинейно. Они признают только одну модель: разрушить старое и построить большое новое, отмечает Маленков.

"Кто заморачивается реставрацией? В стране почти нет архитекторов-реставраторов, потому что такого никто не заказывает. Но сейчас эти недострои остановлены из-за нарушений. На Подоле также много участков просто заброшены, где ничего нет и растут сорняки. Там по принципам тактического урбанизма, когда запускают небольшие точечные изменения, можно сделать много скверов, и это не будет дорого", – добавляет специалист.