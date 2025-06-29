"Хотели все снести и застроить". Почему на Подоле в Киеве много заброшенных зданий

В историческом районе Киева, на Подоле, множество заброшенных полуразрушенных зданий. Долгое время было строительное лобби, из-за которого дома приходили в упадок, потом их выкупали, а участки застраивали. По части зданий неизвестно, кто их владельцы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал краевед и руководитель Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" Роман Маленков.
По его словам, одна из проблем в том, что на Подоле много зданий, которые неизвестно кому принадлежат. С частью владельцев нет никакой связи, некоторые вообще выехали за границу.
"Мы взяли на работу специалиста-историка, который будет делать базу по проблемным объектам. Будут поднимать документацию, а дальше – налаживать коммуникацию с теми владельцами. А может, им этот дом не нужен и они согласятся его продать ниже рыночной цены", – говорит Маленков.
Большинство владельцев хотят дешевле продать объект за умеренную цену, нежели вкладываться в реставрацию – она обходится значительно дороже. А еще дороже будет его снести, начать что-то строить, а строительство остановят судебным решением.
Часто бывает: здания сносят, начинают возводить новые объекты, а незаконное строительство останавливают суды.
"Мы планируем создать отдельную базу недостроев, потому что сейчас даже точного количества таких объектов нет. Ориентировочно можно сказать, что не менее четверти Подола занимают заброшенные, недостроенные или полуразрушенные сооружения. Бывает и такое, что в документах значится здание, а на месте – пустой участок", – добавляет директор заповедника.
Долгое время доминировало строительное лобби, заинтересованное в том, чтобы довести здания до аварийного состояния, снести их и возвести на их месте новое. Это огромные деньги. Все делалось тихо, незаметно для общественности. Многие застройщики мыслят в духе 90-х - очень прямолинейно. Они признают только одну модель: разрушить старое и построить большое новое, отмечает Маленков.
"Кто заморачивается реставрацией? В стране почти нет архитекторов-реставраторов, потому что такого никто не заказывает. Но сейчас эти недострои остановлены из-за нарушений. На Подоле также много участков просто заброшены, где ничего нет и растут сорняки. Там по принципам тактического урбанизма, когда запускают небольшие точечные изменения, можно сделать много скверов, и это не будет дорого", – добавляет специалист.
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