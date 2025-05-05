Хотіли зірвати вибори? Хакери з РФ атакували Румунію в день голосування

Хакери атакували сайти Конституційного суду Румунії, головного урядового порталу та сайту Міністерства закордонних справ Румунії.

Під атаку також потрапили сайти чотирьох кандидатів у президенти, серед яких були Крін Антонеску, якого підтримують владні партії Румунії, і мер Бухареста Нікушор Дан, який балотувався як незалежний кандидат.

Пізніше хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку та перерахували сайти, які було атаковано. За даними Національного управління кібербезпеки Румунії, вебсайти, які перелічила хакерська група, вже працювали о 14 годині за місцевим часом.

Вибори президента Румунії

Цієї неділі, 4 травня, у Румунії відбулись президентські вибори - вони є вже другою спробою в Румунії обрати президента за кілька місяців. Причиною цього стала скасування результатів попереднього голосування, що відбулося 24 листопада 2024 року, на якому перше місце несподівано зайняв ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску. Це рішення ухвалив Конституційний суд країни, спираючись на звіт спецслужб.

Згідно з даними румунських спецслужб, у кампанії Джорджеску були виявлені порушення, такі як незаконна реклама та маніпуляції в TikTok, що сприяли штучному зростанню його популярності.

Також вказувалося на російські гібридні атаки. Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого Джорджеску був заарештований і відсторонений від участі в повторному першому турі виборів.