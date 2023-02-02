Хотіли захопити "Бучаводоканал". Рейдерам з добробату оголосили підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року 10 озброєних добробатівців незаконно увірвалися на територію об'єкту водопостачання міста Буча. Вони заблокували пересування чотирьох його працівників а також забороняли обслуговувати обладнання. Це призвело до проблем з водопостачанням у Бучі.

"Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у штабі добровольчого формування та приміщенні Ірпінської міської ради, правоохоронці виявили незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру", - сказано в повідомленні.

Відомо, що трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ч. 2 ст. 341 Кримінального кодексу України. Розглядається обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.