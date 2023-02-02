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Хотели захватить "Бучаводоканал". Рейдерам с добробата объявили подозрение

Фото: в Буче рейдеры хотели завладеть водоканалом (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли группировку, участники которой попытались незаконным путем завладеть "Бучаводоканал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в августе 2022 года 10 вооруженных добровольцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения города Буча. Они заблокировали передвижение четырех его работников, а также запрещали обслуживать оборудование. Это привело к проблемам водоснабжения в Буче.

"Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в штабе добровольческого формирования и помещении Ирпенского городского совета, правоохранители обнаружили незарегистрированное автоматическое оружие и более 250 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.

Известно, что трем организаторам рейдерского захвата поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ч. 2 ст. 341 Уголовного кодекса Украины. Рассматривается избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Буче рейдеры хотели завладеть водоканалом (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в январе 2021 года Служба безопасности Украины проводила следственные действия в головном офисе Киевводоканала. Правоохранители расследовали взяточничество.

Также ранее мы писали, что в июле того же года правоохранители пришли с обысками в головной офис "Киевводоканала". Следственные действия происходят в соответствии с определением суда по делу об объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

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