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Хотіли вкрасти людину. У Дніпропетровській області затримали злочинців

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Середа 29 березня 2023 21:55
Хотіли вкрасти людину. У Дніпропетровській області затримали злочинців Фото: у Дніпропетровській області затримали злочинців (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки провели затримання злочинців. Зловмисники намагалися вкрасти людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Чиновник оприлюднив фото, на яких можна побачити затримання зловмисників.

Хотіли вкрасти людину. У Дніпропетровській області затримали злочинцівФото: затримання злочинців (t.me/dnipropetrovskaODA)

"На фото - те, чим закінчилася спроба злочинців викрасти людину прямо посеред вулиці. Із внутрішніми ворогами боротимемося так само жорстко, як із зовнішніми ворогами", - написав він.

Лисак також подякував правоохоронцям за те, що вони очищають область від внутрішніх ворогів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України викрила ще трьох колаборантів у Харківській та Херсонській областях.

Також ми писали, що СБУ затримала агента росіян, який шукав інформацію про склади боєприпасів українців під Авдіївкою.

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Служба безпеки України Дніпропетровська область
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