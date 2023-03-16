Хотіли вивезти чоловіків за кордон. СБУ заблокувала три схеми ухилення від мобілізації

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі України.

Затримання відбувались у наступних регіонах:

Київ

Співробітники СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку. Для реалізації злочинного механізму він використовував свої зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах.

Закарпатська область

Викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів - раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники планували перевозити своїх «клієнтів» поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

Львівська область

Затримано трьох ділків, які пропонували "ухилянтам" втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

У ході слідчо-оперативних дій на території декількох областей України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.