Хотіли вбити депутата і не тільки. Поліція затримала членів банди в Полтавській області
Правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора і Національну поліцію України.
Що відомо про банду
За даними слідства, діяла банда в Кременчуці Полтавської області.
Протягом вересня 2023 - лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.
Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата - у зв'язку з громадською роботою по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
Злочини членів банди
Правоохоронці вже встановили причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який із ними конфліктував.
Фото: Обшук і затримання (facebook.com/UA.National.Police)
У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік від місця проживання.
"Другою жертвою міг стати кременчужанин, який продав рушницю підозрюваним, однак під час переслідування йому вдалося втекти від учасників банди", - йдеться в повідомленні.
Що інкримінують зловмисникам
Правоохоронцями затримали 8 учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. До складу банди входили син організатора та його знайомі.
Наразі чоловікам повідомлено про підозру в:
- умисному вбивстві;
- замаху, приготуванні умисного вбивства;
- вимаганні чужого майна;
- бандитизмі;
- незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів;
- незаконній переробці вогнепальної зброї, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, організатору інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі 4 особам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо інших - питання вирішується.
Гучні злочини в Україні
Раніше правоохоронці провели спеціальну операцію на території шести областей із затримання учасників збройної злочинної організації, які здійснювали напади на "криптовалютників".
Також правоохоронці затримали групу рекетирів, які вимагали у жителів Житомирської області фіктивні борги.
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