Хотіли вбити депутата і не тільки. Поліція затримала членів банди в Полтавській області

Правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради.

Що відомо про банду

За даними слідства, діяла банда в Кременчуці Полтавської області.

Протягом вересня 2023 - лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата - у зв'язку з громадською роботою по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Злочини членів банди

Правоохоронці вже встановили причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який із ними конфліктував.

Фото: Обшук і затримання (facebook.com/UA.National.Police)

У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік від місця проживання.

"Другою жертвою міг стати кременчужанин, який продав рушницю підозрюваним, однак під час переслідування йому вдалося втекти від учасників банди", - йдеться в повідомленні.

Що інкримінують зловмисникам

Правоохоронцями затримали 8 учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. До складу банди входили син організатора та його знайомі.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру в:

умисному вбивстві;

замаху, приготуванні умисного вбивства;

вимаганні чужого майна;

бандитизмі;

незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів;

незаконній переробці вогнепальної зброї, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, організатору інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі 4 особам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо інших - питання вирішується.

Гучні злочини в Україні

Раніше правоохоронці провели спеціальну операцію на території шести областей із затримання учасників збройної злочинної організації, які здійснювали напади на "криптовалютників".

Також правоохоронці затримали групу рекетирів, які вимагали у жителів Житомирської області фіктивні борги.