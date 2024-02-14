Хотели убить депутата и не только. Полиция задержала членов банды в Полтавской области

Правоохранители задержали членов банды в Полтавской области, которые планировали совершить убийство полицейского и депутата облсовета.

Что известно о банде

По данным следствия, действовала банда в Кременчуге Полтавской области.

В течение сентября 2023 - февраля 2024 годов подозреваемые готовили убийство заместителя начальника одного из районных управлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета.

Полицейского намеревались лишить жизни из-за профессиональной деятельности, а депутата - в связи с общественной работой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Преступления членов банды

Правоохранители уже установили причастность участников банды к умышленному убийству жителя Кременчуга, который с ними конфликтовал.

Фото: Обыск и задержание (facebook.com/UA.National.Police)

В сентябре 2023 года мужчину застрелили из охотничьего ружья неподалеку от места жительства.

"Второй жертвой мог стать кременчужанин, который продал ружье подозреваемым, однако во время преследования ему удалось убежать от участников банды", - говорится в сообщении.

Что инкриминируют злоумышленникам

Правоохранителями задержали 8 участников вооруженной банды во главе с криминальным авторитетом. В состав банды входили сын организатора и его знакомые.

Мужчинам доложено о подозрении в:

умышленном убийстве;

покушении, приготовлении умышленного убийства;

вымогательстве чужого имущества;

бандитизме;

незаконном хранении, приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов;

незаконной переработке огнестрельного оружия, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Кроме этого, организатору инкриминируют установление и распространение преступного влияния. Сейчас 4 лицам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении других - вопрос решается.

Громкие преступления в Украине

Ранее правоохранители провели специальную операцию на территории шести областей по задержанию участников вооруженной преступной организации, совершавших нападения на "криптовалютчиков".

Также правоохранители задержали группу рэкетиров, требовавших у жителей Житомирской области фиктивные долги.