Хотіли уникнути націоналізації. СБУ викрила схеми російських олігархів

Російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков намагалися уникнути націоналізації активів в Україні. Правоохоронці не дали росіянам вивези майно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Олігархи хотіли "приховати" майно, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств. Мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.
СБУ встановила, що олігархи хотіли "приховати":
Вартість продукції становить близько 150 млн гривень. У своїх схемах олігархи використали підконтрольні фірми. Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого майна.
Наразі слідчі дії тривають. СБУ встановлює осіб, причетних до схеми.
Фото: СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали майже 170 тисяч тонн залізної руди, яка належала російському олігарху. Вартість вилучених копалин становить близько 1,8 млрд гривень.
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