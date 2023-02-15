Хотели избежать национализации. СБУ разоблачила схемы российских олигархов

Олигархи хотели "скрыть" имущество, находившееся на балансе их бывших предприятий. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

СБУ установила, что олигархи хотели "скрыть":

более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

более 5,5 тысячи контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;

почти 1,2 тысячи тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Стоимость продукции составляет около 150 млн гривен. В своих схемах олигархи использовали подконтрольные фирмы. Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного имущества.

Следственные действия продолжаются. СБУ устанавливает лиц, причастных к схеме.

Фото: СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова (ssu.gov.ua)