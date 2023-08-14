Хотіли уникнути мобілізації. СБУ викрила схему з фіктивними "багатодітними батьками"

Правоохоронці виявили та ліквідували схему з незаконної видачі довідок про статус "багатодітного батька". Їх продавали для охочих уникнути мобілізації до ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Деталі справи
Схема полягала у виготовленні підроблених свідоцтв про народження дитини та довідок про багатодітний склад сім'ї. Вартість такого "документа" становила 4 тисячі доларів.
"До функціонування незаконної схеми причетні мешканці столичного регіону та кількох західних областей. Ділки знаходили клієнтів за допомогою оголошень в інтернеті", - повідомили в СБУ.
Затримання одного з організаторів схеми
Одного з організаторів оборудки СБУ затримала у Києві на "гарячому" під час передачі підробки. За 8 тисяч доларів військовозобов'язаний "клієнт" з однією реальною дитиною став "багатодітним батьком".
Фото: Затримання (facebook.com/ssu.kyiv)
Він отримав свідоцтва про народження ще на двох дітей, а разом з тим - "законні" підстави уникнути призову на військову службу і виїзду за кордон.
Що загрожує організатору схеми
Під час огляду автомобіля та місця проживання ділка правоохоронці виявили докази його протиправної діяльності:
Наразі правоохоронці встановлюють кількість осіб, які скористалися "послугами" ділка. 38-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Фігурант перебуває під арештом. Йому загрожує 9 років ув’язнення.
Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 19 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але дехто користується "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші готові "допомогти" з виїздом з України.
Зокрема, буквально нещодавно було розкрито чергову схему, коли керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виробляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.
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