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Хотіли сховатись між дерев. Військові ліквідували ворога на Лиманському напрямку (відео)

Фото: Військові ліквідували ворога на Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Група "Vidar" роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та рота розвідки 60 ОМБр показали, як знищують ворога на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 60 окремої механізованої Інгулецької бригади.

Військові "розбили" позиції російських окупантів на Лиманському напрямку.

"Ворог навчається ховатися серед дерев та не рухатися, щоб уникнути розкриття своїх позицій, проте очі наших "летунів" та розвідників дуже складно обдурити", - наголосили військові.

 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

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Війна Росії проти України