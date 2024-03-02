Хотіли сховатись між дерев. Військові ліквідували ворога на Лиманському напрямку (відео)

Військові "розбили" позиції російських окупантів на Лиманському напрямку.

"Ворог навчається ховатися серед дерев та не рухатися, щоб уникнути розкриття своїх позицій, проте очі наших "летунів" та розвідників дуже складно обдурити", - наголосили військові.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

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