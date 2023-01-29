Хотіли розстріляти ресторан. В Ізраїлі зафіксували спробу нового теракту
Учора ввечері, 28 січня, двоє невідомих здійснили спробу теракту на перехресті Альмог в Ізраїлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "9 каналу".
У соціальних мережах з'явилося відео цього інциденту, яке було знято камерами відеоспостереження. На його перших кадрах видно, як дві людини підходять до ресторану, і одна з них відкриває вогонь по відвідувачах закладу з автоматичної зброї.
На місці події знайшли лише одну гільзу. За даними поліції, автомобіль зник у напрямку Єрихона. Внаслідок інциденту постраждалих немає, зараз силовики ведуть пошук терористів.
Також близько дев'ятої години вечора на перехресті Тапуах у Самарії військові відкрили стрілянину невеликою вантажівкою, яка мчала прямо на патруль з явним наміром вчинити наїзд. Водій, злякавшись, звернув убік і втік у напрямку одного з арабських сіл. Номер машини встигли запам'ятати, особу водія вже з'ясовано, і зараз тривають його пошуки.
Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено.
Також учора стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.
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