Намеревались расстрелять ресторан. В Израиле зафиксировали попытку нового теракта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "9 канала".

В социальных сетях появилось видео этого инцидента, снятое камерами видеонаблюдения. На его первых кадрах видно, как два человека подходят к ресторану, и один из них открывает огонь по посетителям заведения из автоматического оружия.

На месте происшествия нашли только одну гильзу. По данным полиции, автомобиль скрылся в направлении Иерихона. В результате инцидента пострадавших нет, в настоящий момент силовики ведут поиск террористов.

Также около девяти часов вечера на перекрестке Тапуах в Самарии военные открыли стрельбу по небольшому грузовику, который мчался прямо на патруль с явным намерением совершить наезд. Водитель, испугавшись, свернул в сторону и скрылся в направлении одного из арабских сел. Номер машины успели запомнить, личность водителя уже выяснена, и сейчас ведутся его поиски.