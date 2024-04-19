Хотіли продати Росії секретні розробки України: СБУ викрила інженерів-конструкторів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали інженерів-конструкторів, які хотіли продати в Російській Федерації новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Що сталось
В рамках спецоперації у Харківській області було нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка планувала передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.
Серед затриманих:
Згідно з даними слідства, ворог цікавився схемами, кресленнями, а також інструкціями з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.
Зазначається, що такі турбіни не виготовляються в Росії. Країна-терорист безперебійно закуповувала їх у підприємстві. Водночас наявні в Росії агрегати вже вичерпали ресурс й потребували заміни чи капітального ремонту.
"Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах "Росатома". Також - для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу Росії", - додає СБУ.
Керівником агентурної групи розвідки Росії був мешканець Харкова. Згідно з вказівкою окупантів їхні поплічники повинні були викрасти "потрібні" документи, відцифрувати й передати до Росії.
"Крім того в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором", - пише СБУ.
Фото: СБУ викрила інженерів-конструкторів, які хотіли продати Росії секретні розробки України (t.me/SBUkr/11741)
Що загрожує
Затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні, станом на середину квітня, від початку 2024 року, було викрито понад 10 агентурних мереж.
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