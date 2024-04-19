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Хотіли продати Росії секретні розробки України: СБУ викрила інженерів-конструкторів

Фото: СБУ викрила інженерів-конструкторів, які хотіли продати Росії секретні розробки України (t.me/SBUkr/11741)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали інженерів-конструкторів, які хотіли продати в Російській Федерації новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

В рамках спецоперації у Харківській області було нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка планувала передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.

Серед затриманих: 

  • голова конструкторського бюро; 
  • заступник керівника цеху промислового підприємства.

Згідно з даними слідства, ворог цікавився схемами, кресленнями, а також інструкціями з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

Зазначається, що такі турбіни не виготовляються в Росії. Країна-терорист безперебійно закуповувала їх у підприємстві. Водночас наявні в Росії агрегати вже вичерпали ресурс й потребували заміни чи капітального ремонту.

"Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах "Росатома". Також - для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу Росії", - додає СБУ. 

Керівником агентурної групи розвідки Росії був мешканець Харкова. Згідно з вказівкою окупантів їхні поплічники повинні були викрасти "потрібні" документи, відцифрувати й передати до Росії

"Крім того в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором", - пише СБУ. 

 

Фото: СБУ викрила інженерів-конструкторів, які хотіли продати Росії секретні розробки України (t.me/SBUkr/11741)

Що загрожує

Затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне ув'язнення. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні, станом на середину квітня, від початку 2024 року, було викрито понад 10 агентурних мереж.

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