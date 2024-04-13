СБУ викрила понад 10 агентурних мереж від початку року
Служба безпеки України від початку року викрила понад 10 агентурних мереж.
Про це заявив Голова СБУ Василь Малюк повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт служби.
Під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад Малюк розповів, що Служба безпеки України працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності ворога, і вже викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року.
"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу - шляхом системності та нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року - викрито ще 11", - сказав Василь Малюк.
Таким чином, за даними голови СБУ, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.
Діяльність СБУ
Раніше ми писали, що СБУ викрили ув'язненого агента ФСБ, який після виходу з в'язниці мав допомагати російським ДРГ на півночі України.
Також ми повідомляли, що СБУ проводили обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Пізніше стало відомо, що йому вручили підозру.
До слова, СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласної медичної установи.
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