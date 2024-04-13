СБУ викрила понад 10 агентурних мереж від початку року

Про це заявив Голова СБУ Василь Малюк повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт служби.

Під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад Малюк розповів, що Служба безпеки України працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності ворога, і вже викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу - шляхом системності та нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року - викрито ще 11", - сказав Василь Малюк.

Таким чином, за даними голови СБУ, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.