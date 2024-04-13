ua en ru
Сб, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ викрила понад 10 агентурних мереж від початку року

Україна, Субота 13 квітня 2024 18:22
UA EN RU
СБУ викрила понад 10 агентурних мереж від початку року Фото: СБУ викрила понад 10 агентурних мереж (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України від початку року викрила понад 10 агентурних мереж.

Про це заявив Голова СБУ Василь Малюк повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт служби.

Під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад Малюк розповів, що Служба безпеки України працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності ворога, і вже викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу - шляхом системності та нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року - викрито ще 11", - сказав Василь Малюк.

Таким чином, за даними голови СБУ, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

Діяльність СБУ

Раніше ми писали, що СБУ викрили ув'язненого агента ФСБ, який після виходу з в'язниці мав допомагати російським ДРГ на півночі України.

Також ми повідомляли, що СБУ проводили обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Пізніше стало відомо, що йому вручили підозру.

До слова, СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласної медичної установи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина відправить Україні ще одну систему Patriot
Німеччина відправить Україні ще одну систему Patriot
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський