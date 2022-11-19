Хотіли позбутися російського прапора. Під Мелітополем спалили будинок культури

У тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури і його навіть не намагалися гасити.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, будинок культури ніхто навіть не намагався гасити. Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "російський світ" лише у полум'ї.

"Мешканці Мелітопольщини навіть на дев'ятому місяці окупації яскраво показують опір чомусь російському. У селі Миронівка Мелітопольського району хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелося пожертвувати цілою будівлею", - зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що у Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Також ми писали, що у Мелітополі 15 листопада підірвали посібника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

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