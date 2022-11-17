В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо
ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - зазначили українські військові.
У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:
- 2 склади боєприпасів;
- дві одиниці БМ-21 "Град";
- зенітний ракетний комплекс С-300.
Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
Нагадаємо, у Каховському районі окупанти посилили фільтраційні заходи, а в самій Каховці мінують інфраструктуру.
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