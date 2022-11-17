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В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

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Четвер 17 листопада 2022 07:35
В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо Фото: У Мелітополі ЗСУ знищили штаб російських окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - зазначили українські військові.

У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:

  • 2 склади боєприпасів;
  • дві одиниці БМ-21 "Град";
  • зенітний ракетний комплекс С-300.

Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Нагадаємо, у Каховському районі окупанти посилили фільтраційні заходи, а в самій Каховці мінують інфраструктуру.

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Мелітополь Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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