UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хотіли потрапити у Білорусь. Група ухилянтів ледь не підірвалася на мінах

Фото: група ухилянтів мало не підірвалася на мінах на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Група ухилянтів мало не підірвалася на мінах на кордоні України. Чоловіки хотіли незаконно потрапити до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей. Втім, це не звільнило затриманих від відповідальності.      

"Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів", - додали у ДПСУ.
 

Виїзд чоловіків за кордон

В Україні з 24 лютого 2022 року діють мобілізація та військовий стан. Через це чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїздити за межі України.

Водночас, в Україні вже виникли багато схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Достатьо згадати хоча б два "свіжі" випадки. Так, нардеп Олександр Дубінський отримав нову підозру - допоміг брату дружини незаконно виїхати в Молдову.

Крім того, суд Одеси відправив під варту одного з організаторів втечі нардепа Артема Дмитрука у Молдову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьДПСУКордон з УкраїноюВійна в УкраїніКордон з Білоруссю