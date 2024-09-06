Хотіли потрапити у Білорусь. Група ухилянтів ледь не підірвалася на мінах

Виїзд чоловіків за кордон

В Україні з 24 лютого 2022 року діють мобілізація та військовий стан. Через це чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїздити за межі України.

Водночас, в Україні вже виникли багато схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Достатьо згадати хоча б два "свіжі" випадки. Так, нардеп Олександр Дубінський отримав нову підозру - допоміг брату дружини незаконно виїхати в Молдову.

Крім того, суд Одеси відправив під варту одного з організаторів втечі нардепа Артема Дмитрука у Молдову.

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