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Втеча Дмитрука за кордон: суд відправив під варту одного з організаторів схеми

Україна, Середа 04 вересня 2024 12:42
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Втеча Дмитрука за кордон: суд відправив під варту одного з організаторів схеми Фото: нардеп Артем Дмитрук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Суд Одеси відправив під варту одного з організаторів втечі нардепа Артема Дмитрука у Молдову. Він може внести заставу у 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Київський райсуд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн гривень.

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Справа Дмитрука

23 серпня нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав з України, перетнувши кордон з Молдовою в районі пункту пропуску "Павлівка". Він, зокрема, підозрюється у нападах на громадян.

Додамо, що наприкінці серпня суд заочно призначив запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід застосують, коли нардеп опиниться на території України. Крім того, ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

Пізніше, на початку вересня, ДБР розкрило схему й оголосило підозру трьом особам. За даними слідства, саме вони допомогли Дмитруку втекти з України. Їм повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

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