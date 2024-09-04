Втеча Дмитрука за кордон: суд відправив під варту одного з організаторів схеми

Суд Одеси відправив під варту одного з організаторів втечі нардепа Артема Дмитрука у Молдову. Він може внести заставу у 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

"Київський райсуд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Справа Дмитрука

23 серпня нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав з України, перетнувши кордон з Молдовою в районі пункту пропуску "Павлівка". Він, зокрема, підозрюється у нападах на громадян.

Додамо, що наприкінці серпня суд заочно призначив запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід застосують, коли нардеп опиниться на території України. Крім того, ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

Пізніше, на початку вересня, ДБР розкрило схему й оголосило підозру трьом особам. За даними слідства, саме вони допомогли Дмитруку втекти з України. Їм повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

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