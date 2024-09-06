Хотели попасть в Беларусь. Группа уклонистов едва не подорвалась на минах

Группа уклонистов едва не подорвалась на минах на границе Украины. Мужчины хотели незаконно попасть в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"В очередной раз предостерегаем потенциальных нарушителей от подобных действий. Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов", - добавили в ГПСУ.

Пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизнь людей. Впрочем, это не освободило от ответственности задержанных.

"Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с республикой Беларусь по заминированной местности", - говорится в сообщении.

Выезд мужчин за границу

В Украине с 24 февраля 2022 года действуют мобилизация и военное положение. Поэтому мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины.

В то же время, в Украине уже возникло много схем незаконного выезда мужчин за границу. Достаточно вспомнить хотя бы два "свежих" случая. Так, нардеп Александр Дубинский получил новое подозрение - помог брату жены незаконно выехать в Молдову.

Кроме того, суд Одессы отправил под стражу одного из организаторов побега нардепа Артема Дмитрука в Молдову.

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