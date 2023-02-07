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Хотіли пішки дійти до Румунії. В Чернівецькій області затримали 13 втікачів (відео)

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Чернівецька область, Вівторок 07 лютого 2023 16:53
Хотіли пішки дійти до Румунії. В Чернівецькій області затримали 13 втікачів (відео) Фото: В Чернівецькій області затримали 13 втікачів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У Чернівецькій області затримали 13 чоловіків, які намагались втекти з України та пішки дійти до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"До Румунії не дісталися: нещасливу тринадцятку дорогою затримали прикордонники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Чернівецькій області прикордонники зупинили два мікроавтобуси, що прямували у бік Румунії. Під час перевірки транспорту з’ясувалося, що 13 пасажирів, віком від 22 до 52 років, планували пішки перетнути кордон до сусідньої держави на одній з гірських ділянок Карпат.

"Щоб притягнути порушників до відповідальності, їх доставили до прикордонного підрозділу", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

Група чоловіків нелегально намагались залишити Україну та виїхати до Молдови. Їх затримали в Одеській області.

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