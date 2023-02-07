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Хотели пешком дойти до Румынии. В Черновицкой области задержали 13 беглецов (видео)

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Черновицкая область, Вторник 07 февраля 2023 16:53
Хотели пешком дойти до Румынии. В Черновицкой области задержали 13 беглецов (видео) Фото: В Черновицкой области задержали 13 беглецов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черновицкой области задержали 13 мужчин, пытавшихся бежать из Украины и пешком дойти до Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"До Румынии не добрались: несчастливую тринадцатку по дороге задержали пограничники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат.

"Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, их доставили в пограничное подразделение", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что на границе с Венгрией задержали уклонистов, который притворялся женщиной. Он до последнего пытался не признаваться в своем "перевоплощении".

Группа мужчин нелегально пыталась покинуть Украину и уехать в Молдову. Они были задержаны в Одесской области.

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Румыния прикордонники Черновицкая область пограничная служба
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