Хотели пешком дойти до Румынии. В Черновицкой области задержали 13 беглецов (видео)
В Черновицкой области задержали 13 мужчин, пытавшихся бежать из Украины и пешком дойти до Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"До Румынии не добрались: несчастливую тринадцатку по дороге задержали пограничники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат.
"Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, их доставили в пограничное подразделение", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что на границе с Венгрией задержали уклонистов, который притворялся женщиной. Он до последнего пытался не признаваться в своем "перевоплощении".
Группа мужчин нелегально пыталась покинуть Украину и уехать в Молдову. Они были задержаны в Одесской области.
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