Хотіли незаконно виїхати з України. Прикордонники затримали 20 ухилянтів

Двадцять чоловіків призовного віку хотіли незаконно виїхати з України до Угорщини та Румунії. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
"Сімнадцять "мандрівників" спробували обійти прикордонні наряди на українсько-угорській ділянці кордону, ще троє намагалися перетнути кордон з Румунією", - розповіли в МВС.
У відомстві деталізували, що завдяки інформації, яку надали офіцери оперативно-розшукового відділу, було затримано 14 чоловіків. Вони хотіли переплисти річку Тиса в районах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один з правопорушників мав при собі гумовий човен.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Печерська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру мешканцю столиці, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України.
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