RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотели незаконно выехать из Украины. Пограничники задержали 20 уклонистов

Фото: пограничники задержали 20 уклонистов (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Двадцать мужчин призывного возраста хотели незаконно выехать из Украины в Венгрию и Румынию. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"Семнадцать "путешественников" попытались обойти пограничные наряды на украино-венгерском участке границы, еще трое пытались пересечь границу с Румынией", - рассказали в МВД.

В ведомстве детализировали, что благодаря информации, которая была предоставлена офицерами оперативно-розыскного отдела, были задержаны 14 мужчин. Они хотели переплыть реку Тиса в районах населенных пунктов Вилок и Солотвино. Один из правонарушителей имел при себе надувную лодку.

Напомним, ранее стало известно, что Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителю столицы, который помогал мужчинам незаконно выезжать из Украины.

Также мы писали, что СБУ заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армиювыезд за границупограничная служба