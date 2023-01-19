Хотели незаконно выехать из Украины. Пограничники задержали 20 уклонистов

Двадцать мужчин призывного возраста хотели незаконно выехать из Украины в Венгрию и Румынию. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
"Семнадцать "путешественников" попытались обойти пограничные наряды на украино-венгерском участке границы, еще трое пытались пересечь границу с Румынией", - рассказали в МВД.
В ведомстве детализировали, что благодаря информации, которая была предоставлена офицерами оперативно-розыскного отдела, были задержаны 14 мужчин. Они хотели переплыть реку Тиса в районах населенных пунктов Вилок и Солотвино. Один из правонарушителей имел при себе надувную лодку.
Напомним, ранее стало известно, что Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителю столицы, который помогал мужчинам незаконно выезжать из Украины.
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