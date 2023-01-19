Хотели незаконно выехать из Украины. Пограничники задержали 20 уклонистов

Двадцать мужчин призывного возраста хотели незаконно выехать из Украины в Венгрию и Румынию. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.