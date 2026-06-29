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Хотели картинку для Кремля: ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ (видео)

10:29 29.06.2026 Пн
1 мин
Разведка опубликовала эффектное видео ликвидации окупантов
aimg Елена Чупровская
Хотели картинку для Кремля: ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ (видео) Иллюстративное фото: российские десантники попали в ловушку (росСМИ)
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Спецподразделение ГУР уничтожило "элитных" российских десантников в Запорожье - враг шел снимать пропаганду, но попал в ловушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Десантники уходили снимать пропаганду

Российская армия отправила в район Степногорска Запорожской области подразделения разведки ВДВ – воздушно-десантных войск, которые считаются элитой среди вооруженных сил РФ.

Цель была не боевая: захватить населенный пункт и снять видео для отчета высшему руководству страны-агрессоры. То есть - сделать пропагандистскую картинку.

Вражеская группа действовала ночью. Дождь и специальные антитепловизионные накидки должны помочь остаться незамеченными.

Однако штурмовики спецподразделения ГУР "Артан" уже ждали.

Они намеренно позволили россиянам подойти поближе - и только тогда нанесли удар. Эксклюзивные кадры миссии обнародовала пресс-служба ведомства.

Напомним , РБК-Украина сообщало, что украинские дальнобойные удары заставляют российское ПВО постоянно перемещаться и тратить ресурсы в ускоренном темпе.

Также мы писали, что мобилизация в России не успевает перекрывать потери армии на фронте.

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