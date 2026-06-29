Хотели картинку для Кремля: ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ (видео)
Спецподразделение ГУР уничтожило "элитных" российских десантников в Запорожье - враг шел снимать пропаганду, но попал в ловушку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.
Десантники уходили снимать пропаганду
Российская армия отправила в район Степногорска Запорожской области подразделения разведки ВДВ – воздушно-десантных войск, которые считаются элитой среди вооруженных сил РФ.
Цель была не боевая: захватить населенный пункт и снять видео для отчета высшему руководству страны-агрессоры. То есть - сделать пропагандистскую картинку.
Вражеская группа действовала ночью. Дождь и специальные антитепловизионные накидки должны помочь остаться незамеченными.
Однако штурмовики спецподразделения ГУР "Артан" уже ждали.
Они намеренно позволили россиянам подойти поближе - и только тогда нанесли удар. Эксклюзивные кадры миссии обнародовала пресс-служба ведомства.
Напомним , РБК-Украина сообщало, что украинские дальнобойные удары заставляют российское ПВО постоянно перемещаться и тратить ресурсы в ускоренном темпе.
Также мы писали, что мобилизация в России не успевает перекрывать потери армии на фронте.