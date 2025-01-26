Хотіли дійти до Румунії, але заблукали на три дні. У Карпатах знайшли двох чоловіків
Двоє чоловіків намагалися через гори незаконно потрапити до Румунії. Проте порушники заблукали у Карпатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
Прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох молодиків, які три дні блукали засніженим гірським високогір’ям. Це чоловіки 21 та 32 років.
Фото: у Карпатах знайшли двох порушників (t.me/DPSUkr)
Як зазначають у ДПСУ, чоловіки планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, але заблукали у Карпатах на три дні через відсутність маршруту та необхідного спорядження.
Прикордонники та рятувальники виявили порушників через півтори години пошуків. Їх доставили до лікарні з діагнозом переохолодження.
На чоловіків також склали адміністративні протоколи.
Незаконний виїзд за кордон
Нагадаємо, на початку січня поліція провела понад 60 обшуків у рамках справ про незаконний виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Правоохоронці ліквідували майже 50 схем незаконного виїзду у 22 регіонах України.
Пізніше поліція повідомила про нові обшуки, були викриті схеми переправлення чоловіків за кордон на території 19 областей.
Також ДБР нещодавно оголосило підозру нардепу в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. За інформацією джерел РБК-Україна, підозру вручили нардепу від партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву.
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