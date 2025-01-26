Хотіли дійти до Румунії, але заблукали на три дні. У Карпатах знайшли двох чоловіків

Двоє чоловіків намагалися через гори незаконно потрапити до Румунії. Проте порушники заблукали у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох молодиків, які три дні блукали засніженим гірським високогір’ям. Це чоловіки 21 та 32 років.



Фото: у Карпатах знайшли двох порушників (t.me/DPSUkr)

Як зазначають у ДПСУ, чоловіки планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, але заблукали у Карпатах на три дні через відсутність маршруту та необхідного спорядження.

Прикордонники та рятувальники виявили порушників через півтори години пошуків. Їх доставили до лікарні з діагнозом переохолодження.

На чоловіків також склали адміністративні протоколи.