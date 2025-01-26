ua en ru
Нд, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Хотіли дійти до Румунії, але заблукали на три дні. У Карпатах знайшли двох чоловіків

Карпати, Неділя 26 січня 2025 14:06
UA EN RU
Хотіли дійти до Румунії, але заблукали на три дні. У Карпатах знайшли двох чоловіків Фото: у Карпатах знайшли двох порушників, які хотіли потрапити в Румунію (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє чоловіків намагалися через гори незаконно потрапити до Румунії. Проте порушники заблукали у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох молодиків, які три дні блукали засніженим гірським високогір’ям. Це чоловіки 21 та 32 років.


Фото: у Карпатах знайшли двох порушників (t.me/DPSUkr)

Як зазначають у ДПСУ, чоловіки планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, але заблукали у Карпатах на три дні через відсутність маршруту та необхідного спорядження.

Прикордонники та рятувальники виявили порушників через півтори години пошуків. Їх доставили до лікарні з діагнозом переохолодження.

На чоловіків також склали адміністративні протоколи.

Незаконний виїзд за кордон

Нагадаємо, на початку січня поліція провела понад 60 обшуків у рамках справ про незаконний виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Правоохоронці ліквідували майже 50 схем незаконного виїзду у 22 регіонах України.

Пізніше поліція повідомила про нові обшуки, були викриті схеми переправлення чоловіків за кордон на території 19 областей.

Також ДБР нещодавно оголосило підозру нардепу в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. За інформацією джерел РБК-Україна, підозру вручили нардепу від партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпати Виїзд за кордон Прикордонна служба Прикордонники
NEWS
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ