ua en ru
Вс, 26 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Хотели дойти до Румынии, но заблудились на три дня. В Карпатах нашли двух мужчин

Карпаты, Воскресенье 26 января 2025 14:06
UA EN RU
Хотели дойти до Румынии, но заблудились на три дня. В Карпатах нашли двух мужчин Фото: в Карпатах нашли двух нарушителей, которые хотели попасть в Румынию (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Двое мужчин пытались через горы незаконно попасть в Румынию. Однако нарушители заблудились в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники вместе со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженным горным высокогорьям. Это мужчины 21 и 32 лет.


Фото: в Карпатах нашли двух нарушителей (t.me/DPSUkr)

Как отмечают в ГПСУ, мужчины планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, но заблудились в Карпатах на три дня из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения.

Пограничники и спасатели обнаружили нарушителей через полтора часа поисков. Их доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.

На мужчин также составили административные протоколы.

Незаконный выезд за границу

Напомним, в начале января полиция провела более 60 обысков в рамках дел о незаконном выезде за границу военнообязанных мужчин. Правоохранители ликвидировали почти 50 схем незаконного выезда в 22 регионах Украины.

Позже полиция сообщила о новых обысках, были разоблачены схемы переправки мужчин за границу на территории 19 областей.

Также ГБР недавно объявило подозрение нардепу в организации незаконной переправки мужчин через границу. По информации источников РБК-Украина, подозрение вручили нардепу от партии "Батькивщина" Константину Бондареву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Выезд за границу Пограничная служба Пограничники
NEWS
Украинские воины повторно поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курской области
Украинские воины повторно поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курской области
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ