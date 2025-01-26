Хотели дойти до Румынии, но заблудились на три дня. В Карпатах нашли двух мужчин
Двое мужчин пытались через горы незаконно попасть в Румынию. Однако нарушители заблудились в Карпатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
Пограничники вместе со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженным горным высокогорьям. Это мужчины 21 и 32 лет.
Фото: в Карпатах нашли двух нарушителей (t.me/DPSUkr)
Как отмечают в ГПСУ, мужчины планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, но заблудились в Карпатах на три дня из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения.
Пограничники и спасатели обнаружили нарушителей через полтора часа поисков. Их доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.
На мужчин также составили административные протоколы.
Незаконный выезд за границу
Напомним, в начале января полиция провела более 60 обысков в рамках дел о незаконном выезде за границу военнообязанных мужчин. Правоохранители ликвидировали почти 50 схем незаконного выезда в 22 регионах Украины.
Позже полиция сообщила о новых обысках, были разоблачены схемы переправки мужчин за границу на территории 19 областей.
Также ГБР недавно объявило подозрение нардепу в организации незаконной переправки мужчин через границу. По информации источников РБК-Украина, подозрение вручили нардепу от партии "Батькивщина" Константину Бондареву.
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