Хотіла "позитивний" імідж: ДБР викрило депутатку облради на фіктивній службі у війську

ДБР викрило схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Зазначається, що таким чином вона намагалась створити позитивний імідж та отримати неправомірні виплати із бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За даними слідства, у 2023 році жінка вирішила покращити свій політичний імідж. Для цього вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби, після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли військове звання "солдат".
До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.
Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій. Пройшовши військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Також депутатка встигла нібито попрацювати телефоністом та спеціалістом у групі комунікацій штабу.
За час служби вона незаконно отримала виплат на понад 200 тисяч гривень. Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства, за що їй загрожує позбавлення волі до 10 років.
Нагадаємо, що цієї весни правоохоронці затримали військового, який за змовою з матір’ю та братом інсценував своє зникнення на фронті, щоб родина незаконно отримала майже мільйон гривень компенсації.
Незадовго до того було викрито посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та їх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України.
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