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Хотела "положительный" имидж: ГБР разоблачило депутата облсовета на фиктивной службе в армии

Среда 18 июня 2025 09:45
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Хотела "положительный" имидж: ГБР разоблачило депутата облсовета на фиктивной службе в армии Фото: ГБР разоблачило депутата облсовета на фиктивной службе в армии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

ГБР разоблачило схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Отмечается, что таким образом она пыталась создать положительный имидж и получить неправомерные выплаты из бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в 2023 году женщина решила улучшить свой политический имидж. Для этого она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе, после чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили воинское звание "солдат".

Как "работала" схема

К схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением посодействовать депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

Для решения формальностей с документами, депутата в учебный центр несколько раз привозил ее водитель. Пройдя военное обучение, депутат продолжила фиктивную службу в части своего знакомого. При содействии последнего ее оформили на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов.

Также депутат успела якобы поработать телефонистом и специалистом в группе коммуникаций штаба.

Что грозит депутату

За время службы она незаконно получила выплат на более 200 тысяч гривен. Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества, за что ей грозит лишение свободы до 10 лет.

Разоблачения ГБР

Напомним, что этой весной правоохранители задержали военного, который по сговору с матерью и братом инсценировал свое исчезновение на фронте, чтобы семья незаконно получила почти миллион гривен компенсации.

Незадолго до того были разоблачены должностные лица Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и их пособники на завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины.

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