Хотіла "буферну зону" та наводила ракети по Харкову. СБУ затримала агентку РФ

Деталі справи

За даними слідства, жінка без постійного місця роботи вийшла на зв'язок із представниками російської спецслужби через Telegram після того, як у соцмережах почала закликати до створення так званих "буферних зон" на території України. Саме ці заяви й привернули увагу ворога.

Після вербування зрадниці передали список координат об’єктів у Харкові, які вона мала перевірити та описати. Згодом вона встановила, що за вказаними локаціями розміщені підрозділи Сил оборони, і почала збирати інформацію про кількість військових та наявну техніку.

В СБУ повідомили, що викрили жінку майже одразу після її вербування, що дозволило задокументувати усі її дії. Її затримали за місцем проживання, вилучивши комп’ютерну техніку та телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Також проведена експертиза підтвердила факт публічного поширення кремлівської пропаганди та підривної діяльності.

Що загрожує затриманій

Затриманій повідомили про підозру за трьома статтями, а саме державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії РФ.

Жінку взяли під варту без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.