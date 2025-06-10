Хотела "буферную зону" и наводила ракеты по Харькову. СБУ задержала агента РФ

Детали дела

По данным следствия, женщина без постоянного места работы вышла на связь с представителями российской спецслужбы через Telegram после того, как в соцсетях начала призывать к созданию так называемых "буферных зон" на территории Украины. Именно эти заявления и привлекли внимание врага.

После вербовки предательнице передали список координат объектов в Харькове, которые она должна была проверить и описать. Впоследствии она установила, что по указанным локациям размещены подразделения Сил обороны, и начала собирать информацию о количестве военных и имеющейся технике.

В СБУ сообщили, что разоблачили женщину почти сразу после ее вербовки, что позволило задокументировать все ее действия. Ее задержали по месту жительства, изъяв компьютерную технику и телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Также проведенная экспертиза подтвердила факт публичного распространения кремлевской пропаганды и подрывной деятельности.

Что грозит задержанной

Задержанной сообщили о подозрении по трем статьям, а именно государственная измена, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ.

Женщину взяли под стражу без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.