Хотелось больше: Зеленский о результатах нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о результатах нормандской встречи, отметил, что хотел большего. Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент Украины сообщил, что в ходе встречи поднималось много вопросов и это только начало диалога.

"Много вопросов поднималось. Мне сказали, очень хороший результат для первой встречи. Но мне хотелось больше решений вопросов. Это начало диалога. Через 4 месяца наверное мы встретимся и будем поднимать другие вопросы", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что для него самое главное - человеческая жизнь.

"Мы сейчас договорились о сроках, и я верю, что у нас будет обмен", - заявил Зеленский, отметив, что изначально предлагалось провести обмен до 24 декабря.

По его словам, обсуждение обмена пленными ранее произошло в Минске, а сейчас вышло на новый уровень.

Напомним, сегодня в Париже состоялась нормандская встреча, которая не проводилась с 2016 года. По результатам встречи стороны приняли итоговый документ, в котором, в частности, указано, что в течение 4 месяцев состоится новая встреча "четверки". На ней планируется обсуждение вопроса возвращения Украине границы.