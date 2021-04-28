UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хотели распылить хлор. В Луганской области предотвратили теракт против военных

Автор: Дмитрий Левицкий

В Луганской области правоохранители предотвратили совершение теракта против украинских военных. Террористы хотели распылить хлор в месте дислокации подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, террористы хотели совершить преступление на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области. Однако совершить теракт они не успели. Прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

"В частности, ими планировалось распыление ядовитого вещества - хлора - в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали организатора террористической группы, а у двух участников изъяли средства и орудия для сбора и передачи боевикам "ЛНР" информации относительно украинской "оборонки".

"Данные о расположении оборонных объектов, позициях ВСУ и передислокации военной техники они получали, в частности, от военнослужащего ВСУ",- добавили в Офисе генпрокурора.

Фото: в Луганской области готовился теракт против военных (фото gp.gov.ua)

Напомним, до этого прокуратура возбудила дело по факту подрыва военного автомобиля на Донбассе, который произошел вчера, 27 апреля. В результате взрыва один военных погиб и еще несколько пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныЛуганскЛНРвоенныеТеракт